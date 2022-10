Catherine voelde ‘grote druk’ om namen voor kinderen te kiezen

Prinses Catherine ervoer veel druk toen ze namen moest kiezen voor haar kinderen George, Charlotte en Louis. Dat zei de vrouw van prins William woensdag tijdens een bezoek aan het Royal Surrey County Hospital in Guildford, waar ze een kijkje nam op een kraamafdeling.

Catherine kreeg in het ziekenhuis een rondleiding van adjunct-directeur Amy Stubbs. Aan entertainmentwebsite People vertelt Stubbs dat de prinses van Wales in haar gesprekken met nieuwe ouders veel over haar eigen ervaringen met haar kinderen praatte. “Ze praatte vooral over haar eigen kinderen, en ook over hoe Catherine en William de namen van hun kinderen hebben gekozen. Ze zei dat het hun favoriete namen waren, en dat ze een behoorlijke druk voelde omdat de wereld wachtte tot ze de namen bekendmaakten.”

Tijdens haar rondleiding ontmoette Catherine ook enkele nieuwe ouders. Ze ging onder meer langs op een speciale afdeling voor kleine en te vroeg geboren baby’s. Daar mocht ze met toestemming van de kersverse ouders ook een kindje wiegen.

Na afloop werden een aantal foto’s van het bezoek gedeeld op de Twitterpagina van William en Catherine. “Het was heerlijk om enkele nieuwe moeders en hun baby’s te ontmoeten die door zo’n briljant team worden ondersteund in het ziekenhuis.”