Deense kroonprinses Mary naar Milaan voor designweek

De Deense kroonprinses Mary reist volgende maand naar Italië. De vrouw van kroonprins Frederik gaat op 17 april naar Milaan voor de Milan Design Week, maakte het Deense hof woensdag bekend.

Mary zal de tentoonstelling This Is Denmark openen, die zich speciaal richt op Deens design. Volgens het hof nemen zeventien bedrijven deel aan de tentoonstelling. Het is niet de eerste keer dat Mary naar de Milan Design Week gaat. Ook in 2021 was zij al aanwezig bij het evenement om Deense activiteiten te promoten.

Eerder maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend dat ook koningin Máxima naar Italië gaat voor de Milan Design Week. Zij zal de Deense kroonprinses echter niet tegenkomen. Máxima zal namelijk op 18 april een bezoek brengen aan de Italiaanse stad.