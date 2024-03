Advocaten prins Harry: Rupert Murdoch verborg harde schijf

De advocaten van prins Harry beweren dat krantenuitgever Rupert Murdoch een harde schijf heeft verborgen. Daarom willen ze dat Murdoch getuigt in de zaak die de prins en anderen hebben aangespannen tegen News Group Newspapers (NGN), melden Britse media. Murdoch is of was eigenaar van meerdere van de kranten die in de zaak worden beschuldigd van het illegaal verkrijgen van informatie, zoals het hacken van telefoons.

Tijdens een hoorzitting in Londen verklaarden advocaten woensdag dat er in 2011 een harde schijf zou zijn verdwenen bij Murdochs voormalige krant News of the World. De tabloid zou eerder een valse verklaring daarover hebben gegeven. Daarom willen de advocaten dat Murdoch in de rechtszaak wordt gehoord.

De zaak staat gepland voor januari volgend jaar, maar van woensdag tot en met vrijdag zijn er hoorzittingen. De advocaten van Harry en de andere eisers, onder wie acteur Hugh Grant en regisseur Guy Ritchie, willen de zaak tegen NGN uitbreiden, omdat ze zeggen nog meer bewijs te hebben. De uitgever probeert dit te voorkomen.