Anne en Charles in mantel naar viering Schotse ridderorde

Prinses Anne en prins Charles waren donderdag in Edinburgh aanwezig bij een viering van de Orde van de Distel, de hoogste Schotse onderscheiding. De kinderen van de Britse koningin Elizabeth verschenen getooid in mantel met hun eigen onderscheidingen bij de St Giles’ Cathedral in de Schotse hoofdstad voor een optocht en dienst, zo is te zien op Instagram.

De Orde van de Distel bestaat uit zestien Schotse leden en een aantal zogenoemde ‘extra ridders’, waaronder prins Charles en prinses Anne. De leden hebben allemaal op een bepaalde manier bijgedragen aan het land, door bijvoorbeeld politiek actief te zijn.

Naast Charles en Anne is ook prins William, die in Schotland de titel graaf van Strathearn draagt, een extra ridder van de Orde. Queen Elizabeth staat aan het hoofd van de Orde van de Distel die in 1687 werd opgericht door koning James II.