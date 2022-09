BBC zendt livestream van kist Elizabeth uit tot uitvaart

De BBC zendt tot de uitvaart van koningin Elizabeth een livestream uit van haar kist in de Westminster Hall. Mensen die niet in de gelegenheid zijn om afscheid te nemen bij de kist, kunnen via de livestream een blik op de kist werpen.

De livestream gaat vanaf woensdag 18.00 uur Nederlandse tijd online tot de uitvaart op maandag. “De BBC biedt een speciale livestream aan van Hare Majesteit de Koningin voor degenen die hun respect willen betuigen, maar die niet naar Londen kunnen komen of fysiek niet in staat zijn om in de rij te staan”, luidt een verklaring van de omroep. “Op deze manier geven we mensen de kans alsnog respect te betuigen.”

Maandag is de uitvaart van koningin Elizabeth, die donderdag op 96-jarige leeftijd overleed. Onder anderen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix zijn aanwezig in de Westminster Abbey.