Britse bankbiljetten met portret koning Charles onthuld

De Bank of England heeft dinsdag de eerste bankbiljetten met daarop de afbeelding van de Britse koning Charles onthuld. De biljetten zullen vanaf medio 2024 in omloop komen en geleidelijk die met Charles’ moeder, koningin Elizabeth, vervangen.

De biljetten van 5, 10, 20 en 50 pond hebben op de voorkant een portret van Charles, net als in het doorzichtige veiligheidsvenster. Verder is het ontwerp niet aangepast ten opzichte van de eerdere variant.

De bankbiljetten met koningin Elizabeth, die er sinds 1960 op afgebeeld stond, blijven volgens de bank gewoon een wettig betaalmiddel. Ze worden pas uit de circulatie gehaald als ze versleten of beschadigd zijn.

Begin december werden de eerste officiële munten met daarop de beeltenis van Charles in omloop gebracht via Britse postkantoren. Ook die zullen voorlopig circuleren naast de munten met het portret van de in september overleden koningin.