Buckingham Palace lanceert bubbels voor jubileum Queen

Buckingham Palace heeft ter ere van het platina regeringsjubileum van koningin Elizabeth een Engelse mousserende wijn op de markt gebracht. De afbeelding op het etiket is geïnspireerd op de borduursels op de jurk die de Queen droeg op de dag van haar kroning in 1953.

De wijn is volgens de website van de Britse paleiswinkel een mix van chardonnay, pinot noir en pinot meunier. De drank is bovendien gemaakt van met de hand geplukt fruit dat is geteeld op wijngaarden in Kent en West Sussex. De fles kost 39 Britse pond, wat neerkomt op 46,45 euro. De fles kan vanwege verzendbeperkingen alleen worden verkocht binnen het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nieuw-Zeeland en Australië.

Het is dit jaar precies 70 jaar geleden dat Elizabeth II koningin werd. De vorstin vierde dat afgelopen weekend in kleine kring. Later dit jaar vinden er meer festiviteiten plaats rondom het regeringsjubileum.