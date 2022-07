Cambridges bedanken iedereen voor afgelopen editie Wimbledon

Het tennistoernooi van Wimbledon zit er weer op, dus reden voor de hertog en hertogin van Cambridge om stil te staan bij de afgelopen editie. Op sociale media worden zowel de deelnemers als de medewerkers die het toernooi mogelijk hebben gemaakt, bedankt voor hun diensten.

Prins William en zijn vrouw Catherine spreken van een “fantastisch” toernooi van Wimbledon. Zaterdag werd de finale bij de vrouwen gewonnen door de Kazachse Elena Rybakina die in drie sets de Tunesische Ons Jabeur versloeg. Zondag won Novak Djokovic uit Servië bij de mannen in vier sets van de Australiër Nick Kyrgios.

De Cambridges feliciteerden zondagavond op Twitter niet alleen Djokovic, maar ook “alle spelers die de afgelopen twee weken mee hebben gedaan”. En “last but not least, het personeel, het team en de gemeenschap die dit speciale evenement mogelijk maken”.

Na zijn verloren finale kreeg Kyrgios van het Britse hertogelijk paar bovendien nog een hart onder de riem gestoken. “Het zal niet de laatste keer zijn dat we jou in de finale zullen zien.”