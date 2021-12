Charles bedankt Rode Kruis voor inspanningen in coronatijd

Prins Charles heeft in een video zijn waardering uitgesproken voor het werk van het Britse Rode Kruis het afgelopen jaar. Alle medewerkers verdienen volgens hem complimenten voor hun “uitzonderlijke inspanningen” tijdens de coronapandemie.

“Gedurende deze periode is er geen inspirerender voorbeeld dan het werk van het Rode Kruis. Zij stonden aan de frontlinie om mensen te helpen die door de pandemie getroffen zijn”, zegt hij in de video, die is opgenomen op Clarence House. “Dit gaat over toewijding en vastberadenheid die om de meest oprechte dankbaarheid vragen.”

Volgens Charles kreeg het Rode Kruis voor het tweede jaar op rij te maken met “buitengewone uitdagingen”. “Ik wil mijn diepe waardering uitspreken aan iedereen bij het Britse Rode Kruis voor de uitzonderlijke inspanningen die het afgelopen jaar geleverd zijn om de meest kwetsbaren in onze gemeenschap te helpen.”

In het filmpje spreekt de zoon van koningin Elizabeth ook zijn bewondering uit aan alle andere medewerkers in de gezondheidszorg voor hun harde werk. Overheidsinstanties, die zich hebben ingezet om de samenleving veilig te houden, en wetenschappers, voor hun zoektocht naar een behandeling voor corona, worden ook door de prins in het zonnetje gezet. “Ik wens u allemaal fijne kerstdagen en een gezegend en gelukkig nieuwjaar”, besluit hij.