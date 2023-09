Charles en Camilla na uitstel nu toch naar Frankrijk

Koning Charles en koningin Camilla brengen van woensdag tot en met vrijdag een staatsbezoek aan Frankrijk. Eigenlijk zou de trip naar Frankrijk al in maart hebben plaatsgevonden, maar vanwege de toenmalige onrust in het land werd het bezoek in samenspraak met de Franse president Emmanuel Macron uitgesteld. Het eerste officiële staatsbezoek van het Britse koningspaar was daardoor eind maart het bezoek aan Duitsland.

Charles en Camilla gaan, zoals oorspronkelijk gepland, naar Parijs en Bordeaux. Het bezoek staat in het teken van het vieren van de “gedeelde geschiedenis, cultuur en waarden van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk”. In Parijs wonen Charles, Camilla en hun gastheer president Macron en zijn vrouw een herdenkingsceremonie bij de Arc de Triomphe bij. Hier wordt ook een krans gelegd ter ere van “gedeelde opofferingen in het verleden”. Verder spreekt het Britse koningspaar onder anderen met bekende Franse sporters over de voordelen van sport, met name voor jongeren, en is er een staatsbanket waar zij eregast zijn.

In Bordeaux praat de koning met reddingsmedewerkers die betrokken waren bij het blussen van de bosbranden in de regio vorig jaar. Ook spreken Charles en Camilla met militairen over de samenwerking van de twee defensieafdelingen van de twee landen. Tot slot bezoeken de Britse koning en koningin een biologische wijngaard die baanbrekend werk heeft verricht op het gebied van duurzame wijnproductie.

Vorige week oefende Charles zijn Frans al een beetje tijdens een bezoek aan de Schotse Hooglanden. Volgens verschillende Britse media sprak de koning toen Frans met enkele mensen in Tomintoul.