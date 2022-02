Charles stelt bezoek aan Wales uit vanwege storm Eunice

Prins Charles heeft zijn bezoek aan Wales even uitgesteld vanwege storm Eunice, zo maakte Clarence House donderdag bekend. De aangekondigde storm zorgt voor hevige windvlagen.

Charles zou eigenlijk vrijdag naar Newport en Swansea reizen. “Volgens officiële richtlijnen zal het bezoek van de Prins van Wales aan Newport en Swansea op vrijdag 18 februari niet doorgaan vanwege de gevaren van storm Eunice”, aldus een woordvoerder. De bezoeken gaan op een later moment wel door. Wanneer dat is, is nog niet duidelijk.

Het Met Office, het Britse KNMI, heeft voor vrijdag code rood afgegeven. Dat betekent onder meer dat vliegen voor een “levensbedreigende” situatie zou kunnen zorgen, aldus het weerinstituut. Er worden windvlagen van zo’n 145 kilometer per uur verwacht.