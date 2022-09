Europees Parlement houdt minuut stilte voor koningin Elizabeth

Het Europees Parlement is de eerste plenaire zitting na het zomerreces begonnen met een minuut stilte vanwege het overlijden van de Britse koningin Elizabeth. Volgens voorzitter Roberta Metsola sprak Elizabeth II in 1992 “hier op deze plek woorden van Europese eenheid die nog steeds gelden”. Ze condoleerde het Britse volk en de bewoners van het Gemenebest namens het parlement met het verlies.

Elizabeth bezocht het EU-parlement in Straatsburg voor het laatst in 2014. Voor het eerst kwam ze op 12 mei 1992, toen het Verenigd Koninkrijk al ruim negentien jaar lid was van de Europese Unie, van toen twaalf landen. In een speech riep ze op om “de vriendschap en het wederzijds respect dat we onder ons hebben opgebouwd, te verspreiden over het hele continent, en onze relatie met de wijdere wereld te verrijken”.

Het Verenigd Koninkrijk trad begin 2020 uit de Europese Unie, die sindsdien uit 27 lidstaten bestaat.