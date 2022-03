Harry en Meghan doneren via hun stichting geld aan Oekraïne

Harry en Meghan hebben via hun stichting Archewell donaties gedaan aan diverse organisaties die steun bieden aan de inwoners van Oekraïne. Op hun website laten de hertog en hertogin van Sussex weten aan wie ze allemaal gedoneerd hebben en waarom.

De twee hebben onder meer geld gegeven aan HIAS, dat Oekraïense families helpt om zich opnieuw te vestigen. Ook hebben Harry en Meghan gedoneerd aan World Central Kitchen, een organisatie die eten geeft aan vluchtelingen aan de frontlinie. Via de stichting Are We Europe werden ook diverse Oekraïense media zoals The Kyiv Independent gesteund.

De hertog en hertogin schrijven verder dat iedereen binnen Archewell geïnspireerd is geraakt door de verhalen van de Oekraïners aan het front en het werk dat alle organisaties leveren ten behoeve van de slachtoffers van de oorlog met Rusland.