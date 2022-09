ITV: Harry en Meghan in VK maar bezoeken William en Charles niet

Harry en Meghan zijn deze week in het Verenigd Koninkrijk, maar hebben geen plannen om Harry’s broer William of vader Charles te bezoeken. Dat schrijft het televisienetwerk ITV, dat zegt een nabije bron te hebben gesproken. Het stel heeft een afspraak bij de organisatie One Young World.

De hertog en hertogin van Sussex verblijven deze week in Windsor Castle, meldt ITV. Dat is om de hoek van Adelaide Cottage in Windsor, waar de hertog en hertogin van Cambridge momenteel wonen, maar de twee stellen hebben “geen plannen voor een ontmoeting”, zegt de bron. Of het stel de oma van prins Harry, koningin Elizabeth, gaat bezoeken, is niet bij ITV bekend.

Prins Harry en Meghan, die sinds 2020 in Montecito (Californië) wonen, zijn maandag bij de openingsceremonie van One Young World in Manchester. Op donderdag bezoekt het stel de uitreiking van de WellChild Awards.