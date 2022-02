Kersverse rugbybeschermvrouwe Catherine traint direct mee

Catherine, de hertogin van Cambridge, heeft op haar eerste dag als beschermvrouwe van de Rugby Football Union direct laten zien wat ze in huis heeft. De 40-jarige vrouw van prins William trok haar trainingspak aan en deed mee met een rugbytraining in Twickenham.

Met haar haar in een paardenstaart leek Catherine in haar element op het rugbyveld. Ze deed met een brede lach enthousiast mee met de oefeningen, leerde wat ze moet toen tijdens een scrum en wist even later ook een try te scoren. De hertogin, die al bekend stond als liefhebber van het spelletje, was ook niet bang om mee te doen met een zogeheten line-out, een spelhervatting waarbij een speler de lucht in wordt getild. Het leidde tot gejuich op het veld, zo is te zien op de beelden.

Eerder woensdag maakte het Britse koningshuis bekend dat Catherine de nieuwe beschermvrouwe is. Ze neemt de taak over van haar zwager prins Harry, de jongere broer van William.