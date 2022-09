Koning Charles geëmotioneerd tijdens eerste toespraak

Koning Charles heeft vrijdag een geëmotioneerde eerste toespraak als monarch gehouden. Hoewel de Britse vorst geen tranen liet, had hij zichtbaar natte ogen en moest hij een paar keer slikken.

De koning noemde vanuit Buckingham Palace de dood van zijn moeder koningin Elizabeth een “enorm verlies” voor de hele familie. “Ze zal enorm worden gemist”, aldus Charles. “Elk lid van de familie zal vertellen over haar warmte en humor”, somde hij verder op. “Ze zag altijd het beste in mensen.”

Ook bedankte de koning haar voor haar “leven in dienst van het volk”. Dat was voor de Queen een “persoonlijk doel” dat een grote invloed had op haar leven en waarvoor ze veel heeft moeten “opofferen”.

Over “ruim een week” zal Elizabeth naar haar laatste rustplaats worden gebracht, zei Charles zonder een datum te noemen. “Bedankt mama voor uw liefde en dienst.”