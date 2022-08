Makers Diana-docu: ze was emotioneel heel intelligent

Ed Perkins en Simon Chinn, de makers van de nieuwe documentaire over prinses Diana, hebben haar tijdens het proces echt leren kennen. In een interview met HELLO! vertellen ze hoe slim Diana was.

“Niet slim op de manier van ‘boeken-slim’, maar slim op een gevoelsmatige manier”, zegt Chinn. “Ze begreep echt wat ze in zich had en hoe ze haar macht heel duidelijk kon gebruiken, maar ze was geen strateeg, ze had geen spelplan.” Perkins vond haar iemand die heel goed met haar eigen emoties en lichaamstaal om kon gaan. “Ze sprak niet zo veel over haar leven, dus ze wist hoe ze haar gevoel moest overbrengen met lichaamstaal. Dat vereist emotionele intelligentie en het snappen van je eigen kracht. En ik denk dat je dat door de hele film heen ziet.”

Perkins en Chinn wilden de film, die nog niet in Nederland te zien is, maken om te onderzoeken wat de prinses met het volk deed. “Waarom juichten tientallen miljoenen mensen haar toe toen ze trouwde? Waarom hebben we allemaal alles ontleed wat ze deed, alles wat ze droeg, alles wat ze zei? En waarom was er na haar dood dan deze ongekende uitstorting van verdriet?'”

Diana, de ex-vrouw van prins Charles, overleed in 1997 in Parijs aan de gevolgen van een auto-ongeluk.