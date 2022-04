Meghan dinsdag niet bij Invictus Games

Meghan is dinsdag tijdens de Invictus Games niet aanwezig in het Zuiderpark in Den Haag. Prins Harry bezocht dinsdagmiddag verscheidene sportwedstrijden, maar hij is voor het eerst sinds de aankomst afgelopen vrijdag alleen. Naar verluidt is de hertogin maandag terug naar Amerika gevlogen.

Eerder werd al bekend dat Harry de gehele Invictus Games, tot en met vrijdag, aanwezig is. Meghan zou eerder naar huis gaan, naar verluidt omdat ze haar kinderen Archie en Lilibet mist.

De woordvoerster van Meghan doet wegens veiligheidsredenen geen uitspraken over de aanwezigheid en het vertrek van de hertogin, zo meldt ze aan het ANP. Ook de organisatie van het sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen kan geen informatie geven. Maandag is Meghan ook al niet meer in het openbaar gezien.

De Invictus Games, geïnitieerd door de Britse prins Harry, duren van zaterdag 16 april tot en met vrijdag 22 april. Het evenement in en rond het Zuiderpark in Den Haag stond aanvankelijk voor 2020 gepland, maar moest vanwege de coronapandemie worden uitgesteld.