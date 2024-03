Meghan wint rechtszaak van halfzus Samantha

Meghan heeft de rechtszaak gewonnen die haar halfzus Samantha tegen haar had aangespannen. Samantha beweerde dat Meghan “kwaadaardige, kwetsende en schadelijke leugens” had verspreid in een interview dat zij en prins Harry aan Oprah Winfrey gaven, meldt de Britse krant The Mirror.

De rechter besloot dinsdag dat de zaak nooit meer voor de rechter kan worden gebracht, omdat Samantha geen goede onderbouwingen had voor haar beweringen. Het zou volgens de rechter al de derde keer zijn dat Samantha op deze manier geld eiste van haar halfzus.

De 59-jarige Samantha beweert dat Meghan haar kwaad deed door in het interview met Oprah te zeggen dat ze “opgroeide als enig kind” en niet zo’n goede band had met haar halfzusje. Samantha sprak die beweringen in haar eigen boek The Diary of Princess Pushy’s Sister Part 1 tegen.