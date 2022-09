Ook zaterdag kijken honderdduizenden Nederlanders naar BBC

Ook zaterdag zaten weer honderdduizenden Nederlanders aan de BBC gekluisterd om de laatste ontwikkelingen rond de dood van koningin Elizabeth II te volgen. Dat meldt de Stichting Kijkonderzoek (SKO) zondag desgevraagd.

Naar de Britse zender keken vooral in de ochtenduren veel Nederlanders, gemiddeld zo’n 250.000. Het hoogtepunt van het programma was de publieke bevestiging van het koningschap van Charles III om 11.00 uur. De zoon van Elizabeth ondertekende de papieren die hem officieel koning maakten. Deze ceremonie werd gezien door 320.000 Nederlandse kijkers.

Het bijzondere moment werd niet door Nederlandse zenders uitgezonden. Wel domineerden in de top 5 van best bekeken programma’s de journaals, waarin veel aandacht was voor de nasleep van het overlijden van Elizabeth. Het NOS Journaal van 20.00 uur was traditiegetrouw de best bekeken uitzending, met ruim 1,6 miljoen kijkers. Het enige andere programma dat op deze zaterdagavond meer dan een miljoen kijkers trok, was Ik Vertrek (NPO 1).