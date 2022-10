Prins Edward nieuwe beschermheer van theater in Reading

De Britse prins Edward heeft er weer een nieuwe taak bij. De jongste broer van koning Charles is maandag benoemd tot beschermheer van het Reading Rep Theatre.

Reading Rep is een door de gemeenschap geleid theater. Het programma biedt de meest kwetsbare gemeenschappen van Reading toegang tot kunst. Het hele jaar door worden workshops aangeboden waar de afgelopen 18 maanden 15.000 kinderen, jongeren en volwassenen gebruik van maakten. Als kersverse beschermheer van het theater ging Edward maandag al een kijkje nemen.

In een verklaring noemt Edward het theater een “essentieel onderdeel” van de kunstsector in Reading. “Ik kijk ernaar uit om te helpen bij het versterken van het inspirerende werk van dit theater in de lokale gemeenschap en om zijn toekomstige inspanningen te ondersteunen.”