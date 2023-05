Prins Floris: mooi dat Soldaat van Oranje nog zo populair is

Prins Floris vindt het “mooi dat er nog steeds zoveel bezoekers” naar Soldaat van Oranje – De Musical komen, zegt hij in een video die op Instagram wordt gedeeld door koningshuisdeskundige Justine Marcella. Prinses Margriet, haar man Pieter van Vollenhoven, hun zoons prins Floris en prins Pieter-Christiaan en hun partners prinses Aimée en prinses Anita bezochten de musical zondag. Soldaat van Oranje – De Musical viert zondag zijn 12,5-jarig bestaan.

“Ik vind het zo mooi dat er nog steeds zoveel bezoekers komen en zoveel mensen er echt van kunnen genieten”, zegt Floris, wiens vader zondag ook zijn 84-jarige verjaardag viert, in de video.

Zijn broer, prins Pieter-Christiaan, vindt dat de musical verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfzema goed neerzet. Dat zegt hij in een andere video die Marcella deelt. “Erik is zo’n speciale man altijd geweest. In privéleven, maar we hebben hem ook opgezocht in Hawaï. Een hele dierbare man.” Roelfzema, die in 2007 overleed, was getuige bij het huwelijk van prins Pieter-Christiaan en prinses Anita.

Soldaat van Oranje – De Musical ging op 30 oktober 2010 in première in de TheaterHangaar in Katwijk. De musical is inmiddels door ruim 3,3 miljoen mensen gezien en is toe aan de 3244e voorstelling.