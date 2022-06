Prinses Anne reikt trofee uit na afloop van Epsom Derby

Prinses Anne heeft zaterdag een trofee overhandigd aan Richard Kingscote. Hij is de ruiter van het winnende paard van de paardenrace Epsom Derby.

Op beelden is te zien dat de zus van prins Charles het beeldje glimlachend aan de ruiter overhandigd. Het dier, genaamd Desert Crown, is getraind door Sir Michael Stoute. De 71-jarige dochter van Koningin Elizabeth II was bij de race aanwezig in plaats van haar moeder.

Deze editie van de Epsom Derby is onderdeel van de festiviteiten rond het zeventigjarig troonjubileum van de Britse vorstin. Koningin Elizabeth heeft de race bekeken vanuit Windsor Castle.