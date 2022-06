Prinses Eugenie ‘apetrots’ op oma Elizabeth

Prinses Eugenie is onder de indruk van de staat van dienst van haar oma koningin Elizabeth. Nu de koninklijke familie samen met heel Groot-Brittannië het platina jubileum van de vorstin viert, laat de jongste dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson weten dat ze “niet trotser kan zijn”.

“Bedankt majesteit, voor zeventig jaar toewijding en onbaatzuchtigheid. We houden van je!”, schrijft Eugenie op Instagram bij een reeks foto’s van de dankdienst waar ze eerder vrijdag met de rest van de familie bij was.

In St Paul’s Cathedral werd ter ere van de koningin een dienst gegeven. Elizabeth was daar zelf niet bij aanwezig. De 96-jarige vorstin bleef vanwege haar broze gezondheid in het paleis.