Schots verblijf koningin Elizabeth al in kerstsferen

Het Palace of Holyroodhouse, het officiële verblijf van koningin Elizabeth in Schotland, is al in heuse kerstsferen. Het Britse koninklijk huis deelde een aantal feestelijke foto’s van het paleis in Edinburgh.

Het versierde paleis opende op vrijdag de deuren voor het publiek. Zaterdag werd nog de laatste hand gelegd aan de decoratie. Onder de versieringen is onder meer een 5 meter hoge boom in de grote galerij. Ook de eetzaal is fraai versierd, met bloemen en kransen. Het kerstachtige paleis is tot 6 januari te bezoeken.

Elizabeth zal overigens zelf niet de kerst doorbrengen op Holyroodhouse. Zij zal naar verluidt met haar familie Kerstmis vieren op haar landgoed Sandringham. Het wordt voor Elizabeth de eerste Kerstmis zonder haar echtgenoot prins Philip, die dit jaar in april overleed.