The Sun: prins Andrew bij herdenking van prins Philip

Prins Andrew is volgende maand aanwezig bij de herdenkingsdienst voor zijn vader prins Philip. Ingewijden vertellen aan The Sun dat de hertog van York, die wordt beschuldigd van seksueel misbruik, zijn familieleden vergezelt tijdens de dienst in Westminster Abbey op 29 maart. Het Britse hof heeft nog niet bekendgemaakt welke leden van het Britse koningshuis de vorig jaar overleden Philip eer komen betuigen.

Vorige maand werd bekend dat Andrew zijn militaire titels en koninklijke onderscheidingen heeft ingeleverd vanwege de misbruikzaak die tegen hem loopt. De prins wordt naar verluidt volgende maand onder ede gehoord. De advocaten van het vermeende slachtoffer Virginia Giuffre ondervragen hem volgens ingewijden op 10 maart.

Giuffre zegt twintig jaar geleden op 17-jarige leeftijd te zijn misbruikt door Andrew. De inmiddels overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein zou haar gedwongen hebben seks te hebben met de prins. De tweede zoon van koningin Elizabeth heeft alle aantijgingen tot dusver ontkend. Hij is ook strafrechtelijk niet aangeklaagd.