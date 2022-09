Urenlang in de rij voor kist Elizabeth bij Westminster Hall

Veel Britten staan al de hele nacht in de rij voor Westminster Hall, waar de overleden koningin Elizabeth vanaf woensdagmiddag ligt. Sinds dinsdag 16.00 uur Nederlandse tijd staan Britten in de rij om de koningin een laatste eer te bewijzen.

Rond 18.00 uur komt er echter pas beweging in de rij: dan mogen mensen Westminster Hall binnengaan. Bezoekers worden gewaarschuwd voor een wachtrij van zo’n dertig uur. Stilstaan naast de kist is niet toegestaan, de rij blijft in beweging.

De kist van koningin is in totaal vier dagen en vijf nachten te zien: tot maandag 07.30 uur. Later die dag is de uitvaart van de koningin in Westminster Abbey in Londen.