Grote vuurwerkshow boven Kopenhagen ter ere van nieuw koningspaar

Boven Kopenhagen is zondagavond een grote vuurwerkshow ter ere van de nieuwe koning Frederik en koningin Mary te zien geweest. Het vuurwerk werd aangestoken in pretpark Tivoli en zou tot in de wijde omtrek van de Deense hoofdstad te zien zijn geweest.

Het vuurwerk vormde onder meer grote rode harten in de lucht. Tijdens de finale was er veel vuurwerk te zien in wit en rood, de kleuren van de Deense vlag. Tivoli meldde vooraf in een persbericht dat het de grootste vuurwerkshow in de geschiedenis van het park betrof. Het siervuurwerk zou tot wel 180 meter hoog de lucht in zijn geschoten.

Met de vuurwerkshow kwam er voorlopig een einde aan de festiviteiten van zondag. Maandag staat Denemarken opnieuw stil bij het nieuwe koningspaar. Onder meer in het parlement is er aandacht voor de troonswisseling, waarbij de koninklijke familie ook zelf aanwezig is. Volgende week is er nog een speciale dienst in de kathedraal van Aarhus.