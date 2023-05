Hertogin van Edinburgh spreekt in Irak over seksueel geweld

Sophie, de hertogin van Edinburgh, sluit vrijdag haar bezoek aan Irak af. De laatste twee dagen van haar vierdaagse bezoek bracht zij door in de steden Erbil en Duhok. De echtgenote van prins Edward reisde af naar het land op uitnodiging van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken.

In Erbil ging Sophie in gesprek met maatschappelijke organisaties die zich inzetten om slachtoffers van conflictgerelateerd seksueel geweld te helpen. Ook zetten deze organisaties zich in om de participatie van vrouwen bij vredesprocessen te bevorderen. Sophie sprak in Duhok met slachtoffers van seksueel geweld, die vertelden over de impact die het seksueel geweld op hen heeft gehad.

De hertogin kreeg eerder op een speciale conferentie in Bagdad een update over de uitdagingen waar Iraakse vrouwen en meisjes dagelijks mee te maken hebben en over de maatregelen om hun rechten te beschermen. Sophie ontmoette daar ook enkele afgevaardigden van lokale vrouwenrechtenorganisaties.