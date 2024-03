Koning opent conferentie Restoring Justice for Ukraine met video

Koning Willem-Alexander opent dinsdag met een videoboodschap de conferentie Restoring Justice for Ukraine in het World Forum in Den Haag. Dat maakt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bekend. Nederland, de Europese Commissie en Oekraïne organiseren deze bijeenkomst waar ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie nieuwe stappen willen zetten om de daders van internationale misdrijven in Oekraïne als gevolg van de Russische invasie te straffen en de geleden schade te laten compenseren.

Tijdens de conferentie staat men stil bij de stappen die al zijn gezet in het vastleggen en opsporen van misdrijven die de mensenrechten en het internationale humanitaire recht schenden. Ook wordt gesproken over verdere steun aan het ministerie van Justitie van Oekraïne. De conferentie markeert eveneens de registratie van de eerste schadeclaims door slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Na de videoboodschap van de koning houden onder anderen minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken, minister Kuleba van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en minister Yeşilgöz van Justitie een toespraak.