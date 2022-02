Máxima hoopt op meer huurwoningen voor jongeren in Amsterdam

Koningin Máxima heeft zich donderdag tijdens een werkbezoek aan stichting !WOON in Amsterdam laten bijpraten over het tekort aan huurwoningen. De koningin, die het bezoek “heel inspirerend” vond, zei te hopen “dat er ruimte gemaakt wordt voor alle jongeren”.

Verschillende jongeren vertelden de koningin over de problemen waarmee ze te maken krijgen bij de zoektocht naar eigen woonruimte. Máxima hoorde over de stress die ontstaat wanneer een einde komt aan de studie en zes maanden na het afstuderen de kamer of flat moet worden ontruimd. “Ik heb me in alle grote steden ingeschreven”, vertelde Freddie, in de hoop ergens een plek te vinden. Nancy reisde dagelijks vanuit de Wieringermeer naar Amsterdam en was daarmee drie uur kwijt. “Maar als ik in Amsterdam iets vind, is het zo duur dat ik die tijd ook kwijt ben omdat ik dan moet gaan werken.”

Máxima stelde dat er sprake is van een omschakeling. “Het was vroeger anders. Je ging eerst op zoek naar werk en zocht daar dan een woning bij. Nu is het andersom. Je zoekt eerst een huis en dan zie je wel of daar ook werk is.” Dat kon gesprekspartner Kim beamen. Na haar studie in Amsterdam moest ze haar jongerenwoning verlaten. Ze werkt inmiddels in Utrecht, maar kreeg woonruimte in Heiloo. “Dat heb ik maar geaccepteerd. Maar daardoor heb ik wel minder contact met mijn grootouders die hier in de buurt wonen.” Daarmee benoemde ze meteen een nieuw probleem: door het wegtrekken van jongeren verdwijnt met name in stadsdelen als Nieuw-West en Zuidoost een deel van de sociale cohesie.

Beleggingsobjecten

Máxima kende de achtergronden van de woningproblemen. Woningen zijn beleggingsobjecten geworden. Ook van familielid prins Bernhard, die in Amsterdam bekendstaat als ‘pandjesprins’. “Het lag voor op mijn tong om daar iets over te zeggen”, vertelde Barend Wind van stichting Lieven den Key na afloop. Een aantal andere jongeren hadden er ook aan gedacht, maar deden het uiteindelijk niet. Ook over het lege paleis op de Dam was gedacht. “Maar daar kan ze ook niks aan doen.”

Behalve jongeren kwamen ook ouderen aan tafel bij de koningin. Zij vertelden over de schaarste wanneer ze kleiner willen gaan wonen of wanneer er gezondheidsredenen zijn om een gelijkvloerse woning te krijgen. En dat zijn nog eens de urgente gevallen, zo vertelde Sheila Zandwijken van de gemeente. Jaarlijks heeft ze maar 1800 huizen beschikbaar voor urgente gevallen terwijl er minstens 3000 nodig zijn. “Dat betekent dat ook mensen met een urgentieverklaring vaak lang moeten wachten.”

Máxima bracht vorige maand een werkbezoek aan de Vereniging Eigen Huis, waar ze alles te horen kreeg over problemen in de koopsector. Met de werkbezoeken wil de koningin de woningnood, die onder de nieuwe regering weer hoger op de agenda is komen te staan, extra onder de aandacht brengen. “Het is mooi dat u hieraan aandacht besteedt”, zei Nancy. Ze vond het goed dat de koningin dat ook verbond met zaken als mentale gezondheid. Die staat immers ook op het spel wanneer er stress is over wonen.