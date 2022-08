Oranje-special André Rieu trekt bijna 1,3 miljoen kijkers

Bijna 1,3 miljoen mensen hebben zondag via NPO 1 naar een speciale uitzending gekeken waarin violist André Rieu terugkeek op zijn optredens voor de koninklijke familie. André en de Oranjes was daarmee een van de best bekeken programma’s van de dag, meldt Stichting KijkOnderzoek.

In de uitzending vertelde Rieu onder meer over het Kroningsconcert dat hij op 30 april 2013 gaf ter ere van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. De muzikant heeft er “bijzondere herinneringen” aan, zo zei hij. Het optreden zal altijd “een speciale plek” in zijn hart hebben.

Rieu vertelde ook over zijn trots voor het Nederlandse koningshuis. “Overal waar ik kom, zeg ik altijd: ‘Jullie moeten een koningin nemen, want het is fantastisch’. Zeker een koningin als Beatrix. Het is de lijm die het volk bij elkaar houdt. En zij deed dat op een fantastische manier.”

De wereldberoemde Rieu speelde in april ook tijdens Koningsdag. Willem-Alexander vierde toen zijn 55e verjaardag in Maastricht.