Pieter van Vollenhoven: race op tv kijken is niet te versmaden

Pieter van Vollenhoven was zaterdag even op het Circuit Zandvoort te vinden, maar de race keek hij toch liever thuis op televisie. Op Twitter schrijft de vader van circuitbaas prins Bernhard over de winst van coureur Max Verstappen.

“Een aanwezigheid in Zandvoort is absoluut een onvergetelijke belevenis. Maar die uitleg en die prachtige beelden op de buis…zijn ook om niet te versmaden”, schrijft Van Vollenhoven op Twitter. Ook na de race en de winst van Verstappen reageert hij kort. “Het was absoluut een spannende en een fantastische race!! Een zéér verdiende zege van een bijzondere man!!”

In 2016 kocht Bernhard, de zoon van Pieter, het circuit waarop de Dutch Grand Prix werd georganiseerd. Daarvan is hij mede-eigenaar. Ook Bernhards broer Pieter-Christiaan en zijn moeder prinses Margriet kwamen een kijkje nemen.