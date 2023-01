Video: Prinses Amalia ontroerd door spoken word op Aruba

Prinses Amalia raakte maandagmiddag ontroerd door het optreden van een spoken word-artiest. De 21-jarige Kay Quandus vertelde na afloop dat de prinses haar zelfs om een knuffel vroeg.

De 19-jarige prinses was aan het einde van de eerste dag op Aruba samen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima bij optredens van dans, spoken word en carnaval in het plaatsje San Nicolas. “Ik denk dat ze mijn gedicht heel mooi vond”, zegt Kay. De artiest vertelt dat de prinses tranen in haar ogen had en dat ze “heel hard zou huilen als ze geen zonnebril op had”.

Amalia leek duidelijk te genieten van de optredens. Samen met haar ouders lachte ze, klapte ze mee op de muziek en zong mee tijdens een cover van een liedje van zangeres Dua Lipa.

Vlak voor de optredens maakte prinses Amalia en het koningspaar een wandeling langs muurschilderingen. Enkele Arubaanse demonstranten van de actiegroep Aruban Warriors kwamen op de activiteiten af. De groep wil geen excuses, maar vooral financiële compensatie van de Nederlandse regering voor goud dat Nederland in het verleden geroofd zou hebben.