Speciale Koningsdag-programma’s Omroep MAX vanaf Paleis Soestdijk

Op Koningsdag staat Omroep MAX in een paar speciale uitzendingen stil bij de verjaardag van koning Willem-Alexander. Op zaterdag 27 april worden vanaf Paleis Soestdijk op NPO 1 een extra live-uitzending van Tijd voor MAX en het programma MAX Koningsdag, gepresenteerd door Jan Slagter, uitgezonden. Dat maakte de omroep woensdag bekend.

Omroepbaas Slagter ontvangt in zijn programma onder anderen presentator Buddy Vedder, zanger Marco Schuitmaker en musicalactrice April Darby. Heel Holland Bakt-winnares Aruna Sitaram is ook van de partij en maakt koninklijke lekkernijen.

In de speciale Koningsdaguitzending van Tijd voor MAX ontvangen Martine van Os en Sybrand Niessen onder anderen culinair journalist Janny van der Heijden, koningshuisdeskundige Josine Droogendijk, zangeres Berget Lewis en voormalig sportcommentator Evert ten Napel. Ook de directeur van Wildlands Adventure Zoo Emmen, Julius Minnaar, schuift aan. Hij praat na over Koningsdag in Emmen, waarop de koninklijke familie onder meer de dierentuin heeft bezocht.