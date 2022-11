Tim den Besten was niet zenuwachtig voor gesprek met koning

Tim den Besten was “niet echt zenuwachtig” voor zijn interview met koning Willem-Alexander voor het VPRO-programma Timmyland, vertelt de presentator aan het ANP. “De koning is ook maar een mens.”

In het programma, dat vanaf zondag te zien is op NPO Zapp, onderzoekt Den Besten hoe je het beste een land kunt besturen. Onder anderen premier Mark Rutte en voorzitter van de Tweede Kamer Vera Bergkamp deden mee. Het team van Den Besten had ook de koning benaderd om mee te werken. “Daar zijn ze lang mee bezig geweest. Op een gegeven moment leek het te gaan lukken. Ik dacht: dat zal toch niet?”

Hij vindt het dan ook nog steeds “bizar” dat het is gelukt. Het interview vond op een vrijdagochtend plaats in Paleis Huis ten Bosch. “Het was toch een beetje een gekke sfeer. Je moet Majesteit zeggen, werd me nog op het hart gedrukt.”

Ook is de programmamaker het niet gewend om vragen uit zijn hoofd te moeten leren. “Nu had ik alle vragen van tevoren ingeleverd. Maar goed, dat hoort erbij. En we waren hartstikke blij dat hij mee wilde doen.”