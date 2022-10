Prins Harry en Elton John slepen uitgever Daily Mail voor rechter

De Britse prins Harry, zanger Elton John en diverse andere publieke figuren stappen gezamenlijk naar de rechter vanwege publicaties van de Britse uitgever Associated Newspapers. Volgens de groep heeft de maker van de tabloids The Mail on Sunday en Daily Mail hun privacy geschonden door onder meer hun telefoons af te luisteren.

De groep bestaat naast prins Harry en Elton John uit de actrices Elizabeth Hurley en Sadie Frost, filmmaker en Elton Johns partner David Furnish en Doreen Lawrence, de moeder van een zwarte tiener die in 1993 werd vermoord.

Assiociated Newspapers zou niet alleen telefoons hebben afgeluisterd maar ook afluisterapparatuur in auto’s en huizen hebben opgehangen, staat in een verklaring van advocatenkantoor Hamlins. Ze spreken van “weerzinwekkende criminele adctiviteiten”.

De uitgever heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging.