Prins William bedankt deelnemers ‘warme’ repetitie parade

Prins William heeft de militairen bedankt die zaterdagochtend de warmte hebben getrotseerd voor de repetitie van Trooping the Colour in Londen. Honderden militairen namen deel aan de oefening van de jaarlijkse parade voor de verjaardag van de Britse vorst.

In Londen is het, net als in Nederland, zonnig en warm. “Moeilijke omstandigheden, maar jullie hebben het allemaal heel goed gedaan”, schrijft William op sociale media. De prins nam als erekolonel van de Welsh Guards zelf deel aan de voorbereidingen.

De parade is volgende week zaterdag. Het is de eerste keer dat met Trooping the Colour de verjaardag van koning Charles wordt gevierd.