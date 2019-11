Cuba ziet maandag een lang gekoesterde wens in vervulling gaan: een staatsbezoek van het Spaanse koningspaar. De regering in Havana heeft daar jarenlang op aangedrongen, maar achtereenvolgende Spaanse premiers vonden het geen goed idee. Dit keer echter was er een bijzondere aanleiding: de 500e verjaardag van de stichting van het huidige Havana.

Opmerkelijk genoeg komen koning Felipe en koningin Letizia niet op het eigenlijke verjaardagsfeest, dat zaterdag met veel spektakel wordt gevierd. Het Spaanse koningspaar zit dan al weer hoog en droog thuis in Madrid. Dit om een aantal ongewenste ontmoetingen te voorkomen. Cuba heeft namelijk ook de presidenten van Venezuela, Nicaragua en Rusland uitgenodigd, en die wil Felipe niet tegenkomen.

Het programma van het staatsbezoek is zelfs zo ontworpen dat de kans op zo’n treffen minimaal is. Het koningspaar is namelijk 14 november in Santiago de Cuba, aan de andere kant van het eiland. Dat verkleint de kans op een ontmoeting met Maduro, Ortega of Poetin, in het geval die al enkele dagen eerder aankomen.