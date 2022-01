Huwelijk prinses Cristina en Iñaki Urdangarin voorbij

De Spaanse prinses Cristina en haar man Iñaki Urdangarin gaan uit elkaar. De twee hebben “in onderling overleg” besloten om een punt achter hun huwelijk te zetten, zo laten ze weten in een verklaring aan Spaanse media.

Het nieuws komt ruim een week nadat een Spaans magazine foto’s publiceerde waarop Urdangarin hand in hand liep met een onbekende vrouw. Urdangarin en de zus van koning Felipe hebben al een aantal moeilijke jaren achter de rug nadat Urdangarin werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en tien maanden voor onder meer witwassen, belastingontduiking en corruptie. Hij werkt momenteel aan zijn re-integratie.

De 56-jarige Cristina en Urdangarin (54) trouwden op 4 oktober 1997 in Barcelona. De twee hebben vier kinderen, van wie de jongste 16 jaar is. Het koppel blijft de zorg over hun kinderen samen doen, laten ze weten. Meer details over de voorwaarden van hun scheiding worden niet vermeld.