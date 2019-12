Het mooiste kerstcadeau dat de Spaanse koning Felipe kan krijgen is een nieuwe regering. Of dat echter gaat lukken, is nog maar de vraag. Parlementsvoorzitter Meritxell Batet heeft de koning woensdag in het Zarzuelapaleis aan de rand van Madrid bijgepraat over de kansen.

“Het is mogelijk”, zei Batet met enig optimisme, maar dan moet er in de volksvertegenwoordiging wel eerst steun worden uitgesproken voor de socialistische leider Pedro Sánchez als premier. Op dit moment heeft hij nog geen meerderheid weten te vinden. Dat lukte na de verkiezingen in april ook niet, waardoor in november andermaal verkiezingen nodig waren. Een duidelijke meerderheid heeft Sánchez ook nu niet gekregen.

De parlementsvoorzitter bracht Felipe een lijst met partijen die na de verkiezingen in het Huis van Afgevaardigden zijn vertegenwoordigd. Het is gebruik dat de koning die partijen raadpleegt over de aanwijzing van een premierskandidaat. Die moet vervolgens dus de steun krijgen van het parlement.

Wanneer Felipe aan de consultatieronde begint, is nog niet duidelijk. Dat kan volgende week al zijn. Dat houdt de mogelijkheid open van een vertrouwensstemming voor de kerst.