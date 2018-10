In het Verenigd Koninkrijk wordt een aantal diademen alleen door de koningin gedragen. Hiertoe behoort in de eerste plaats het Vladimir-diadeem, dat in 1874 werd vervaardigd door de Russische juwelier Bolin. Toen grootvorstin Vladimir in 1918 moest vluchten, bleven haar juwelen achter in een kluis achter een schilderij in haar enorme paleis in Sint Petersburg. Een vriend van de familie – verkleed als werkman – vond op haar aanwijzingen de kostbaarheden en smokkelde ze naar Engeland. Uiteindelijk verwierf koningin Mary het juweel in 1921.

Druppelvormige parels

Het diadeem bestaat uit vijftien cirkels, waarin evenzoveel druppelvormige parels hangen, die vervangen kunnen worden door smaragden – de koningin draagt het diadeem ook weleens zonder hangers. In haar boek Dressing The Queen beschrijft Angela Kelly, de kamenier van de koningin, hoe ze de parels en smaragden verwisselt. De genummerde druppels worden bewaard in eveneens genummerde suède zakjes, waardoor de hele handeling in een uur plaats kan vinden.

Smaragden uit een loterij

De smaragden werden in de 19de eeuw door de grootmoeder van koningin Mary, de Hertogin van Cambridge, gewonnen tijdens een loterij in Duitsland. Een aantal van deze smaragden stond oorspronkelijk op het zogenaamde Delhi Durbar-diadeem, dat in 1911 werd vervaardigd voor koningin Mary. Dit vorstelijke juweel is in 1947 gedragen door koningin Elizabeth, de koningin-moeder, tijdens een staatsbezoek aan Zuid-Afrika.

Uitzondering op de regel

Daarna werd het lange tijd niet meer gesignaleerd en in ieder geval werd het nooit gedragen door koningin Elizabeth. Ze leende het echter wel uit aan haar schoondochter Camilla tijdens het Noorse staatsbezoek enkele jaren geleden. Ook daarna werd het af en toe gedragen door de Hertogin van Cornwall en zo zien we dat zelfs met een dergelijk belangrijk diadeem uitzonderingen op de regel worden gemaakt door de familie zelf.

