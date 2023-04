Dubbele slingers, wie hangt ze op?

Nadat we decennialang konden zeggen dat we een koningin hadden, werd Willem-Alexander op 30 april 2013 onze koning. We zagen hem in die tien jaren (hoera!) in vele gedaanten, diverse outfits. We leerden hem kennen als betrokken, emotioneel en humoristisch. Goed team met Máxima, leuke vader van de prinsessen. Hij kwam in de afgelopen weken weer een beetje dichter bij ons allemaal. Hij woonde een Iftar-maaltijd bij in Rijswijk. Hij ontbeet met beroemde sporters en 850 kinderen in Deventer en opende zo de Koningsspelen. Hij vertelde dat hij daar veel energie van kreeg. Én samen met zijn gezin vierde hij Koningsdag (hoera!) in sprankelend Rotterdam, zie pagina 12. Tussen de mensen, lachend en grappen makend. De koning dichtbij!

Dat ging tussen 1949 en 1980 wel even anders. In mijn geheugen staat gegrift hoe duizenden mensen langs het bordes wandelden, zwaaiend naar de jarige koningin Juliana. In 1979 vierde zij haar 70ste verjaardag, het was de laatste Koninginnedag die zij als koningin beleefde. Het was volbracht! Kijk voor het uitgelaten beeld op pagina 91.

De koning dichtbij, daar speelde de podcast met radio-dj Edwin Evers ook een rol in. Leuke, eigentijdse keuze om met Evers achter de microfoon te gaan zitten. In tien afleveringen blikt de koning terug op tien jaar koningschap. Deze bleef me bij: ‘Het is voorgekomen. Zeker in het begin, want dat geeft gewoon een goed gevoel.’ Het ging over videobellen in joggingbroek (en colbert, zodat de bovenkant er keurig uitzag) tijdens de coronapandemie. De koning in joggingbroek… Jammer dat we dat beeld niet konden vinden voor onze cover.

Geniet van dit feestelijke nummer, beste lezers! Houdt u ons in de gaten? Al heel snel komen we met een volgende Vorsten, een coronation special na de kroning van koning Charles op 6 mei.