Laat de slingers nog maar even hangen, op de koninklijke verjaardagskalender regent het kroonjaren

In de week na nieuwjaarsdag was ik jarig. ‘50 jaar jong’ zie ik vlak bij mijn foto in dit blad staan. Die geldt niet voor mij, daar ben ik al zéven jaar voorbij, maar voor ons jubileumjaar. Vorsten bestaat in 2023 een halve eeuw! Dat vieren we op verschillende momenten. Terug naar mijn eigen verjaardag: januari is echt niet een heel gelukkige maand om te verjaren. Na de oliebollen, champagne, kerstkransen en gezellige settings met meerdere mensen ben je er vaak wel klaar mee. De kerstboom mag de kamer uit, de boel moet opgefrist, een nieuw jaar aan onze voeten. Een feestje? Mij niet bellen…

Even bij stilstaan mag: toch iets om gelukkig van te worden, een nieuw levensjaar. Zéker als het een kroonjaar is. Op onze cover staat prinses Beatrix. Over kroonjaren gesproken, zij tikt eind deze maand de 85 aan! Ik ben trots op wat wij (onze redactie en de gewaardeerde freelancers) samen maakten: een heel boeiend feuilleton in 14 hoofdstukken over Beatrix’ leven. Deel 1 heeft u kunnen lezen in de vorige editie van Vorsten, teruglezen kan hier: vorsten.nl/beatrix85. Over haar eerste jaren in Canada ging dat, de pittige puberprinses die ze was, over hoe ze dolverliefd werd op Claus van Amsberg en de drie zoons die ze samen kregen. Over de gelukkige jaren voor ze de troon besteeg en haar eerste jaren als koningin.

Het tweede deel treft u aan in dit magazine! Over de vorstin die ze was, over het verlies van haar ouders, haar man én haar zoon… Over de schoondochters die ze kreeg, de geboorte van haar kleinkinderen, hoe ze van koningin weer prinses werd. En over de band met haar zus Margriet, die ook een kroonjaar beleeft deze maand (zij wordt 80 jaar op 19 januari).

Het leven gaat steeds sneller als je ouder wordt, omdat je minder life-events meemaakt. Als je jong bent, heb je veel meer ankerpunten in je leven. Misschien ga je trouwen of krijg je kinderen, koop je een eerste huis. Al die dingen gelden niet meer als je 85, 80 of – zoals koningin Mathilde – 50 jaar wordt. Maak er dus maar een feestje van, een olijk ankerpunt in je geheugen.

Happy 2023!