Over gevoelige kwesties en kleine meisjes die groot worden

Onze collega Karlijn is de gelukkige. Zij mocht eind januari voor Vorsten afreizen naar de Cariben, waar onze koning, koningin én prinses Amalia een bezoek brachten aan Bonaire, Aruba en Curaçao. En daarna aan Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Zes Caribische eilanden in dertien dagen. Zonder enige twijfel hard werken! Karlijn was nog maar net vertrokken of ze stuurde een foto in onze redactie-appgroep. Die ontlokte ‘ooh’s’ en ‘aah’s’ aan mijn collega’s en mij. Haar laptop op een tafeltje in de zon en daarachter een staalblauwe lucht en een azuurblauwe zee. Díé zat er lekker bij! ‘Er zijn slechtere werkplekken’, appte ze.

Er zijn duisternis en sneeuw in dit magazine; we staan stil bij het overlijden van koning Constantijn, hij was maar drie jaar koning van Griekenland (pagina 44). En we schrijven over prins Johan Friso (pagina 61), het is alweer tien jaar geleden dat hij stierf. Maar er is ook zon! Wij moesten immers volgen hoe het prinses Amalia verging tijdens haar kennismaking met het Caribische deel van ons koninkrijk. 19 jaar is ze nu. Net zo oud als haar vader toen hij als kroonprins kennismaakte met de eilanden, in februari 1987. Karlijn doet vanaf pagina 12 verslag van het eerste deel van de reis. Natúúrlijk een zonnig verslag. Al lag er een zware schaduw onder; in het programma eiste ons koloniale verleden een belangrijke plaats op.





