Wie hangt de slingers op? De feestmaand is hier!

Thuis noemen wij deze periode de ‘vrijdag van het jaar’. Bíjna ‘weekend’, de bloemetjes mogen buiten worden gezet, de Top2000 klinkt overal, de mooiste wensen komen van alle kanten. En aangekondigde feestjes vullen de agenda.

Het koninklijke jaar was een somber jaar. Natuurlijk omdat The Queen stierf, de iconische koningin die (bijna) ons hele leven op de Engelse troon had gezeten. Op indrukwekkende wijze nam Groot Brittannië afscheid van haar. In ons eigen land wordt prinses Amalia zwaar bedreigd, zo zwaar dat ze niet kon gaan wonen in de stad waar ze studeert. Noodgedwongen nog wat langer thuis dus, dat moet grote impact hebben op haar jonge leven.

Wij brainstormden met ons team en bedachten dat het mag schitteren in deze editie die met ons meegaat de jaargrens over. Blingbling dan maar, we moeten immers zelf de slingers ophangen. En dus keken we naar de zoete foto’s van peuter Amalia (ze werd begin december 19 jaar!) We schreven over de kunst van het tafelen. Over betoverende banketten en een sprookje binnenstappen vol tradities, pracht en praal. Aan tafel! Over gewaagde, glinsterende, maar stijlvolle mode en fonkelend kaarslicht. We gingen op onderzoek uit: welke eindejaar- en nieuwjaarswensen verstuurde het Belgische koningshuis. We kwam op zes decennia ‘Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar’ vanuit het koninklijk paleis in Brussel.

Én we maakten een uiterst vermakelijke jaarquiz! De foto van welke royal zou u koppelen aan dít citaat? ‘Ik wist niet dat het mogelijk was zoveel vreugde in mijn hart te hebben. Ik had twee dochters, dat zijn er drie geworden.’ U kunt met onze ‘koppelquiz’ (we noemen die Uitgesproken 2022) een abonnement winnen op Vorsten of op een van de andere titels van onze uitgever, Roularta Media Nederland. Doet u mee?

Mooie jaarwisseling!