ABBA krijgt hoge koninklijke onderscheiding in Zweden

De Zweedse popgroep ABBA krijgt vrijdag in eigen land een hoge koninklijke onderscheiding. Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson en Anni-Frid Reuss krijgen de Zweedse Orde van Vasa uitgereikt op het koninklijk paleis in Stockholm.

Het is voor het eerst in zo’n vijftig jaar dat het lintje wordt uitgereikt. De ABBA-leden hebben de eer om hun “uitzonderlijke verdiensten in Zweedse en internationale muziek”.

Bij de ceremonie worden ook de Orde van de Poolster voor wetenschappelijke en literaire verdiensten en de militaire Orde van het Zwaard uitgereikt.