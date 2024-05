Abdullah vraagt Zweden UNRWA financieel te blijven steunen

De Jordaanse koning Abdullah heeft de Zweedse buitenlandminister Tobias Billström verzocht om de VN-organisatie voor hulp aan Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) te blijven steunen. Billström bezocht de 62-jarige vorst dinsdag in zijn paleis in hoofdstad Amman. Verder hadden de twee het er ook over wat hun landen kunnen doen om voor “een onmiddellijk en duurzaam staakt-het-vuren” van de Gazaoorlog te zorgen, meldt het hof.

Volgens Abdullah is het belangrijk dat Zweden blijft doneren aan UNRWA, zodat “de organisatie haar vitale rol kan blijven blijven vervullen”. Hij bedankte Billström voor de “voortdurende steun aan UNRWA” en wat de Zweden doen qua “vredesinspanningen die in overeenstemming zijn met de tweestatenoplossing”.

Net als veel andere westerse landen hervatte Zweden begin maart de financiële steun aan UNRWA. Het land schortte die hulp op nadat Israël de organisatie er in januari van had beschuldigd dat enkelen van haar medewerkers betrokken zouden geweest bij de inval van Hamas op 7 oktober. Na onafhankelijk onderzoek bleek dat Israël geen enkel bewijs heeft geleverd voor die aantijgingen.