Albert en Charlene met kinderen bij traditionele picknick

Prins Albert en prinses Charlene van Monaco hebben een traditionele Monegaskische picknick bijgewoond. Ook hun kinderen prins Jacques en prinses Gabriella waren daarbij aanwezig. Het koninklijk gezin werd zaterdag welkom geheten door dansers die een traditionele dans opvoerden.

De picknick wordt georganiseerd door het stadhuis van Monaco. Al generaties lang brengt de familie van prins Albert een bezoek aan het Parc Princesse Antoinette, waar de picknick plaatsheeft.

Het was voor het eerst in twee jaar tijd dat de picknick doorging. In 2020 en 2021 werd het evenement afgelast vanwege toen geldende coronamaatregelen.