Bin Salman brengt condoleances over aan Iraanse interim-president

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman heeft vrijdagavond telefonisch zijn condoleances overgebracht aan de Iraanse interim-president Mohammad Mokhber, meldt staatspersbureau SPA. Mokhber, eerder vicepresident, neemt tot aan de presidentsverkiezingen de taken over van president Ebrahim Raisi, die vorige week bij een helikopterongeluk omkwam.

De 38-jarige kroonprins betuigde aan Mokhber zijn medeleven naar aanleiding van de crash. Hierbij kwamen in totaal acht mensen om het leven, onder wie minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amir-Abdollahian.

Verder bespraken ze de betrekkingen tussen beide landen en hoe deze in de toekomst verbeterd kunnen worden, staat in een verklaring. De twee landen zijn sinds vorig jaar, na een bemiddelende rol van China, bezig met het herstellen van hun diplomatieke relatie. Die werd in 2016 verbroken na de executie van een sjiitische geestelijke in Saudi-Arabië en de bestorming van de Saudische ambassade in Teheran.